Blockflötenmusik zu Ehren der Mutter Maria

Mit einem besonderen Programm, dessen Titel "Sie will nicht" allein schon aufhorchen lässt, war das bekannte Blockflötenensemble "Element of Prime" – Carin van Heerden, Magdalena Rath, Veronika Traxler, Domenika Thanner und Michaela Vaught – am Montagabend bei der "Abendmusik in der Ursulinenkirche" zu Gast.

Die fünf Blockflötistinnen präsentierten dabei Musik aus der Blütezeit des sogenannten Consort-Spiels, also des 15. und 16. Jahrhunderts, die sich auf verschiedenste Art und Weise mit der Gottesmutter Maria auseinandersetzt. Musik, die aus dem Glauben an sie Inspiration erfahren hat, aber auch Musik, die aus der christlichen Sphäre weit ins Weltliche einzutauchen scheint. Als Porträt einer Frau, die nicht zu allem Ja sagt und aus der Norm heraustretend ihren Willen beharrlich verteidigt.

Spannende Kombinationen

Daraus ergaben sich etliche spannende Kombinationen mit Madrigalen, Motetten und ihren kunstvoll virtuosen instrumentalen Adaptierungen sowie mit zwei Stücken aus dem 20. Jahrhundert. "Dupuy Tren" von Mischa Käser und Violeta Dinescus "Melismen" fügten sich in ihrer faszinierenden Klanglichkeit und dicht gewobenen Struktur perfekt in die Polyphonie der Renaissance, etwa eines Josquin Desprez, Adrian Willaert, Chistobal de Morales, Orlando Gibbons und anderen ein. (wruss)

Fazit: Ein fein durchdachtes Programm, das aber nicht nur in seiner Zusammenstellung, sondern auch in der perfekten Interpretation durch Element of Prime höchsten Anklang fand.