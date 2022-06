Nicole ist ermordet worden. Wer hat das Mädchen umgebracht? Mit der Uraufführung seines selbst aus der Improvisation entwickelten "Krimis in siebzehn Szenen" mit dem Titel "Ich war’s nicht!" setzte das Theater Malaria aus Gallneukirchen am Dienstag im Linzer Ursulinenhof den Theaterreigen beim Festival "sicht:wechsel" fort. Auf der Suche nach dem Täter tauchen 14 Darsteller mit hingebungsvoller Spiellust in Schuldfragen und die Beziehungen liebenswert schrulliger Dorfbewohner ein.