ZERO DAY. Jesse Plemons (l.) als Roger Carlson und Robert De Niro als George Mullen

Eine Cyberattacke legt die USA für eine Minute lahm und bringt die Demokratie sowie Selbstverständlichkeiten ins Wanken: Züge entgleisen, die Stromversorgung ist lahmgelegt, in Krankenhäusern fallen lebenserhaltende Geräte aus. Der mit enormen Beliebtheitswerten gesegnete Ex-US-Präsident George Mullen (Robert De Niro) wird deshalb in dem Netflix-Sechsteiler "Zero Day" aus dem Ruhestand geholt.