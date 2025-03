Ein Paar entdeckt beim Standup-Paddeln am Ufer ein ramponiertes Militärfahrzeug. Am Steuer sitzt eine blutüberströmte, erstochene Frau. In ihrem 96. "Tatort" mit dem Titel "Charlie" ermitteln die Münchner Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) im militärischen Milieu. Als die beiden ein "eskaliertes Date" in dem verlassenen Militärlager "Charlie" vermuten, taucht auch eine männliche Leiche auf.