"Verblendung": Wie soll man nach diesem Tatort schlafen können?

Inhaltlich ist dieser Tatort ein richtiger Brocken. Weil die Folge "Verblendung" aus Stuttgart eine gesellschaftspolitische Horrorfantasie auslebt: Was wäre, wenn der Verstand von Menschen so sehr zum Schlachtfeld für Falschinfos geworden wäre, dass sich Groll und Angst an allen Feindbildern gewaltsam entladen würden – an Politik, Medien, Behörden?