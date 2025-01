Sofern in diesen Tagen nichts Relevantes ans Licht zu bringen ist, weil politisch Verantwortliche gerade nichts Schlaues zu sagen haben, interviewen sich die Kollegen des ORF in großer Zahl und gerne selbst. So bohrte Nadja Bernhard am Sonntag in der "ZiB Spezial" bei den Reportern Max Biegler und Simone Stribl wiederholt um eine Beschreibung von deren Stimmungsbild nach.