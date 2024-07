Blick ins Kastl: „Barbapapa und Familie“ trinken jetzt Gerstensaft

Jetzt sind sie zu Frühaufstehern geworden: Um 6.50 Uhr sind "Barbapapa und Familie" die Muntermacher in ORF 1. Nur "Nils Holgersson" und "Die Schlümpfe" sind noch früher wach. Ihren Namen verdanken die bunten Verwandlungskünstler, 1970 von einer Architektin und einem Biologen ins Leben gerufen, übrigens dem gleichklingenden französischen Wort für "Zuckerwatte" (selbst in "MeToo"-Zeiten sei daher ein Auge zugedrückt). Auch in der im ORF gezeigten Neuauflage von 2019 geht es wohltuend ruhig zu.