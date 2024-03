Blick ins Kastl

Das Christkind wirft seinen Glanz lang vor dem Heiligen Abend voraus – in den Straßen, an Punschständen. Beim Osterhasen scheint das etwas anders zu sein, von seinem in Schoko gegossenen Alter Ego in den Supermarkt-Regalen abgesehen. Wer sich auf das Fest der Auferstehung jenseits des süßen Suchens und Findens einstimmen möchte, findet in der ARD-TVthek dazu eine Einladung: Unter der Rubrik "Klassik" fädelt die Reihe "Klassik für die Karwoche" musikalische Perlen auf. "Jesu, meine Freude" (BWV 227) bringen dort etwa eine Posaunistin und ein Akkordeonspieler binnen Minuten zum Leuchten.

Mehr Muße verlangen J. S. Bachs Matthäuspassion mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Sir Simon Rattle, Händels "Messias" oder Mahlers "Auferstehungssinfonie".

Wer sucht, findet nicht selten etwas ganz anderes – etwa die Reihe "Klassik für Kinder: Musik macht Spaß!" mit Musikformaten für junges Publikum. Das Osternest der ARD-Mediathek ist reich gefüllt.

