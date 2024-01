"Blick ins Kastl": Packender Doku-Thriller über den E. G. Bührle-Kunstraub 

Binnen 95 Sekunden stahlen am 10. Februar 2008 drei Täter vier Gemälde aus der Züricher Sammlung E. G. Bührle, neben einem Monet, Degas und van Gogh auch Paul Cézannes "Der Knabe mit der roten Weste", Schätzwert: gut 100 Millionen Euro. Zwei Werke wurden wenig später im Fluchtauto entdeckt. Die Spuren führen zu einer serbischen Bande, den "Pink Panthers". Ein Mittelsmann kann ein Werk auslösen. Woraufhin die Polizei einen verdeckten Ermittler auf den Hehler ansetzt. Die szenische Doku "Es geschah am …" (gestern, 3sat) rollt einen der größten Kunstraube in Europa auf. Wofür sie geschickt eine emotional packend erzählte Geschichte mit Einblicken in verdeckte Ermittlungen verknüpft.

In die Hommage an die nervenstarke Polizei mischen sich dennoch manch offene Fragen: Heiligt der Zweck die Mittel? Und wie geht es einem Ermittler, der sich ihrer bedient? "War es das wert?", wird am Ende (im Film) die Tochter ihren Vater fragen. Wie so oft im Leben gibt es mehrere Antworten. Selbst wenn alles gut gegangen ist.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze

