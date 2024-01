"Enemy" mit Saoirse Ronan und Paul Mescal: Zu Recht auf dem Abstellgleis

Der Ire Paul Mescal (27) und die New Yorkerin Saoirse Ronan (29) zählen zu den besten Schauspielern des jungen Hollywoods. So schien es nur logisch, dass ihr erster gemeinsamer Film "Enemy" für die großen Preise (Golden Globes, Oscars) in Stellung gebracht wurde. Dass man der Regiearbeit des Australiers Garth Davis jedoch einen Kinostart in Europa verwehrte und sie gleich auf das "digitale Abstellgleis" Amazon Prime verbannte, ließ aber nichts Gutes ahnen.