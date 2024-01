Wenn man dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in diesen Tagen das Etikett Bildungsfernsehen anheften will, dann ist das das perfekte Role Model: "Zwischen uns", das preisgekrönte Spielfilmdebüt von Autor und Regisseur Max Fey. Bezeichnend, dass dieser Film gestern erst kurz vor Mitternacht in der ARD zu sehen war.