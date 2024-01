Blick ins Kastl: "Die Toten von Salzburg" sind lebendiger denn je

Die Kripo Salzburg liegt nun statt seiner in weiblicher Hand: Kollegin Russmeyer (Fanny Krausz) bekommt es als Kripo-Leiterin mit – nicht nur – einem Giftmord zu tun. Und mit ihrem bayerischen Kollegen Mur. Womit das bilaterale Säbelrasseln um eine misogyne Facette reicher wird.

Der Fall selbst führt in zweierlei Abgründe, jenen der Liebe und den der Korruption in hohen Ämtern. Alle würden sich die Energiewende gern auf ihre Fahnen heften – und scheuen dafür keinen Biogas-Etikettenschwindel: Der bayrische Energieminister hüllt sich im Mantel Ludwigs II. in Größenwahn, seine Salzburger Kollegin ertränkt ihre Angst vor "antikapitalistischen Biogas-Hassern" hochprozentig.

Den Macho Mur (Michael Fitz) rehabilitieren Opernkarten zum Hochzeitstag, auch wenn er beim Kunstgenuss sanft entschlummert.

Liebevolle Details, Wortwitz und ihre spielfreudigen Darsteller machen einmal mehr den Charme der "Toten von Salzburg" aus. Dem Lob an die neue Kripo-Chefin (Fanny Krausz) vom – fortschrittlich am Handy wischenden – Herrn Hofrat (Erwin Steinhauer) ist nichts hinzuzufügen: "Gut machen Sie das!"

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze