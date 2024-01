"Die Toten vom Bodensee" (heute, 20.15 Uhr, ORF 2) tauchen in abgründige Rivalitäten

Mit Miriam Fussenegger in einer Gastrolle

Besonders jene, die auf dem Grund der Seele schlummern, weil wir sie an der Oberfläche des Alltags nicht wahrhaben wollen. Wer gesteht sich gerne die Selbstzweifel ein, wenn der beste Freund eine Affäre mit der eigenen Frau hat?

Letztere treibt tot im See. Ein Eifersuchtsmord? Die Spur führt Kommissar Komlatschek (Hary Prinz) – dessen neue Kollegin Luisa Hoffmann (das ehemalige Burgtheater-Mitglied Alina Fritsch) auffallend ihrer Vorgängerin (Nora Waldstätten) gleicht – weiter. Zu einer Schwester, die sich immer benachteiligt gefühlt hat.

Rivalität ist der Abgrund, in den dieser Fall taucht: sei es im Sport, in der Liebe oder unter Geschwistern, wie Miriam Fussenegger in ihrer Gastrolle offenbart. Die Folge treibt zunächst etwas dahin, taucht dann aber doch ins Unerwartete ab.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze