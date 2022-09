blick ins kastl

Die Linie zwischen sorgfältiger Aufbereitung von Plot/Charakteren und gähnender Langeweile samt erzählerischerem Stillstand ist bekanntlich fein. Nach fünf Episoden und 345 Minuten Spielzeit ist klar: "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" (jeden Freitag auf Amazon Prime) gelingt dieser Balanceakt nicht.

Die eine Milliarde Dollar (!) teure Serie – ein Prequel zu Tolkiens ikonischer Ring-Trilogie – sonnt sich genüsslich in seinen herrlich opulenten Sets und gefinkelten Spezialeffekten, verzichtet aber darauf, auch nur ein Eitzerl Spannung aufzubauen und die verwinkelte Story in Schwung zu bringen. Wer ist der mysteriöse Fremde, der vom Himmel fiel? Ist Sauron wirklich zurück? Wer schmiedet die titelgebenden Ringe? All diese Fragen werden nicht einmal in Ansätzen thematisiert, die Antworten werden offenbar für die kommenden fünf Staffeln aufgehoben. Hoffentlich sind die Zuschauer bis dahin nicht schon vor Langeweile gestorben. Selbst der tapferste Fan kann nur ein gewisses Maß an schwülstigen Monologe, vorhersehbaren Storylines und Kampfszenen in Zeitlupe aushalten. Wenigstens die Orcs sind richtig schön grauslich.