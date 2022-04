blick ins kastl

Seit Mitte März befinden sich die Berliner Fotografinnen Johanna Maria Fritz und Mila Teshaieva in der Ukraine. Ihre Fotografien von fliehenden Menschen, die eine zerstörte Brücke in Irpin nahe Kiew überqueren, gehen um die Welt. Das heutige Arte-Porträt (19.40 Uhr) über die beiden Frauen erweitert die zur fatalen Routine gewordenen Schreckensbilder des Krieges um eine verblüffende Ebene: Wir lernen Tatyana und Volodymyr kennen, sie arbeiten für "Zoopatrul", eine Einheit von Freiwilligen, die durch die Stadt ziehend zurückgelassene Tiere in Wohnungen versorgt. Dann ist da Maxim – der ehemalige Chef eines Underground-Clubs baut nun Molotow-Cocktails. Eine seiner Waffen könnte seinen Bruder treffen, der als russischer Soldat kämpft. Und jeden Tag gehen die "Angels of Kiew" auf die Straße, um Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen.

Es sind neue Formen des Zusammenhalts, die sich in den Trümmern des geschundenen Landes gebildet haben. Der Film erzählt das alles ohne Effekthascherei, ohne Parteinahme – große Empfehlung.