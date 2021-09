Blick ins Kastl

Ob auf der Neonatologie oder im Pflegeheim – "Die Kraft der Klänge" kann viel bewirken. Das zeigte die gleichnamige Doku (gestern, 3sat) anhand vieler Beispiele. Über Musik lässt sich Sprache beim Mitsingen leichter lernen, wie im Musikkindergarten zu erleben. In der Therapie können gezielte Rhythmen Parkinson-Erkrankten zu flüssigeren Bewegungsabläufen verhelfen.

Warum Rhythmen eigentlich in die Zehenspitzen kriechen? Weil unser Gehirn versucht, Synkopen, rhythmische Verschiebungen, auszugleichen. Wobei der "Groove" in der goldenen Mitte zwischen zu komplexen und zu leichten Rhythmen liegt. Vielversprechend klingt ein neues Sportgerät, auf dem der Trainierende zugleich Klänge erzeugt und so die Motivation steigern kann, etwa in der Rehabilitation. Und dass die Balkonkonzerte in der Krise Einsamkeit vertrieben haben, wissen wir auch ohne Studie, die dies nun belegt.

Eine spannende Doku, die den Donnerstag auf 3sat zum lohnenswerten TV-Abend macht, den Gert Scobel mit seinen Experten krönt.