"Blick ins Kastl": Mit Humor gewürzter Friesland-Krimi (heute, 20.15 Uhr, ZDF)

Wer hat das beste Rezept? Unter Konkurrenz- und Leistungsdruck schmort das Team in der Haubenküche, wo eine despotische Chefin (Adina Vetter) noch nie einen Kochlöffel geschwungen hat. Was selbst den passioniertesten Hobbykoch, der dort als Aushilfe anheuert, säuerlich stimmt: Bestatter Habedank (hingebungsvoll am Herd: Holger Stockhaus). Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) und Kollegin Süher Özlügül (Sophie Dal) sind indessen dem eiskalten Täter auf der Spur, der die Souschefin in der Kühlkammer eingesperrt hat.

Fein abgeschmeckt mit Humor serviert der Krimi eine pikante Parodie auf die Haubenküche, garniert mit hochprozentigem Etikettenschwindel und der Trüffelmafia. Existenzkämpfe in der Gastronomie sind der bittere Beigeschmack.

Ob pochiert, gerührt, weich oder hart gekocht zum Pecken – genießen Sie Ihr Osterei!

