Als junger Telefonvertreter für Kugelschreiber habe er sich so gelangweilt, dass er sich bei Verkaufsgesprächen mit verschiedenen Namen vorgestellt und seine Stimme verstellt habe. Das seien Johnny Depps erste Schauspielerfahrungen gewesen, wie er in der Dokumentation „In den Augen von Johnny Depp“ (am Sonntag, 22.05 Uhr auf Arte und derzeit in der Mediathek) sagt.