"Blick ins Kastl": Grusel-Thriller "Polarjagd" über ein Stalkingopfer (heute, Samstag, 20.15, ARD)

Landauer lässt sich als Lockvogel-Double auf den Stalker ansetzen. Damit beginnt das Katz- und Mausspiel in der abgelegenen WG. Irgendwo inmitten weiter Wälder lauert der Killer.

Der Psychothriller entfaltet sich zu einem spannungsvollen Kammerspiel des Grauens. Was es mit dem Therapeuten auf sich hat, der mit der Flinte um die WG schleicht? Ist er nur Köder, um auch mit dem Zuseher Katz und Maus zu spielen?

Der toxischen Beziehung zwischen dem Opfer und seinem Stalker wird zumindest in einer Szene Raum gegeben, sonst geht es weniger um psychologisch Tiefschürfendes als um den Gruselfaktor auf der Couch. Der hat es dafür in sich, passend in eisblaue Impressionen einer scheinbaren Winteridylle getaucht . Gut, dass der Frühling spürbar naht.

