Blick ins Kastl: Beklemmender "Bremerhafen-Krimi" (heute, 20.15 Uhr ARD)

"Der Bremerhaven-Krimi" (gestern, ARD) führt in dunkle Machenschaften von Scheinfirmen und kriminelle Raffinesse (Kokainkohle). Not und Gier sind die Tatmotive: Ein werdender Familienvater und ein moldawischer Migrant geraten in die Fallstricke der Drogenmafia. Das Team der Zollfahndung steht unter Druck, selbst die alten Hasen, die nach außen hin gelassene Katta (Elena Uhlig) und der gewissenhafte Gero (Bernd Hölscher). Die Neue, Lisa (Cynthia Micas), eckt mit ihren Alleingängen an und und kann sich schließlich doch beweisen.

In düsteren Bildern inszeniert, führt der Krimi mitten in strukturelle Gewalt, die einem Spinnennetz gleicht. Wer sich darin verfängt, ist verloren. Denn wer aussteigen will, wird erpresst. Die Täter sind entweder selbst auch Opfer oder eiskalte Verbrecher. Und der Preis, Letztere zu überführen, ist hoch. Er kostet ein junges Leben. Ein beklemmender Krimi.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze