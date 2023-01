Bleibt "Corsage" im Oscarrennen?

Der des Besitzes von Kinderpornografie beschuldigte Schauspieler Florian Teichtmeister spielt in "Corsage" den Kaiser Franz Joseph.

Am 13. Jänner ist Marie Kreutzer von einer einwöchigen Werbetour für ihr filmisches Meisterwerk "Corsage" aus Los Angeles zurückgekehrt. Auf dem Heimweg hat die 45-Jährige, deren Sisi-Drama auf der Shortlist für den Auslandsoscar steht, vom Fall Teichtmeister erfahren. Der Schauspieler, der in "Corsage" den Kaiser Franz Joseph spielt, hat zugegeben, seit 2013 rund 58.000 Dateien mit Kinderpornos aus dem Darknet "konsumiert" zu haben. Am 8. Februar muss er sich dafür vor Gericht verantworten.