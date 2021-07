Ihren ersten Marvel-Auftritt als Spionin Natasha Romanoff hatte Scarlett Johansson bereits 2010 im zweiten Teil von "Iron Man", weitere sieben Mal kämpfte sie in Folge an der Seite der "Avengers"-Recken gegen allerlei Bösewichte. Höchste Zeit also für ein Solo-Abenteuer der schwarzen Witwe.