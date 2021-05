B.J. Thomas (78) an Krebs gestorben

Der als Billy Joe Thomas 1942 in Oklahoma geborene Sänger hatte in den 60er- und 70er-Jahren zahlreiche Hits. Der von Burt Bacharach komponierte Welterfolg "Raindrops Keep Fallin‘ On My Head" (1969), den er für die Western-Komödie "Zwei Banditen" sang, gewann einen Oscar und prägte seine Karriere. Später wandte Thomas sich auch der Country- und der Gospel-Musik zu.

In seiner Karriere verkaufte Thomas 70 Millionen Alben. Er hatte acht Nummer-eins-Hits und 26 Top-10-Singles. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Gloria, mit der er 53 Jahre verheiratet war, sowie drei Töchter und vier Enkel.