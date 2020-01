Bizarres Filmmusical "Cats" mit "Oscat" geehrt

Beide Darsteller seien bekennende Veganer, hieß es am Dienstag zur Begründung.

Die Peta-Auszeichnung für den besten Film ging an "The Lion King" von Regisseur Jon Favreau. Die computeranimierte Neuverfilmung des Zeichentrickfilms "Der König der Löwen" (1994) stelle die wilden Tiere durch "atemberaubende" CGI-Bilder dar, statt dressierte, echte Tiere zu verwenden, teilte die Organisation mit. Weitere Preise gingen unter anderem an das Filmmusical "Cats", Schauspieler Tom Hanks und Drehbuchautor und Regisseur Tim Burton.

