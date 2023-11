Bisweilen knistert das Leben noch

Im nächsten Jahr wird Robert Schindel seinen 80. Geburtstag feiern. Er wurde als Kind jüdischer Kommunisten am 4. April 1944 in der Geburtsklinik Bad Hall geboren. Allein die Umstände seiner Geburt hätten schon ein Todesurteil sein können. Schindels Eltern wurden im August 1944 verhaftet, sein Vater wurde in Dachau ermordet, seine Mutter überlebte das KZ Ravensbrück.