Stefanie Reinsperger ist die neue Kommissarin beim düsteren Tatort Dortmund an der Seite von Grimmepreisträger Jörg Hartmann. Den ganzen Sommer über wird gedreht, die erste Folge "Heile Welt" im kommenden Jahr ausgestrahlt. Was die 32-Jährige an der Krimireihe fasziniert und warum die Wunden ihrer "Buhlschaft"-Zeit in Salzburg immer noch nicht ganz verheilt sind.