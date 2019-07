Bis wann ist ein Gesicht ein Gesicht?

Punkt, Punkt, Strich, Strich – fertig ist das … Porträt! Man kennt das Phänomen: wenn Auge und Hirn in einfachen runden Elementen und Linien, oder in Alltagsobjekten wie Türschnallen, Gesichter erkennen. Die aktuelle Ausstellung in der Galerie der Stadt Wels präsentiert Darstellungen von Köpfen aller Art und zeigt, wie weit Abstraktion gehen kann und bis wohin ein Gesicht als solches erkannt wird.

Überspitzte Charakterporträts

Rudi Klein treibt es in seiner Collagen-Serie "Sehr, sehr einfaches Portrait" auf die Spitze: zwei CDs als Augen, ein Blatt Papier als Mund, und schon ist klar, was es ist. Zu sehen sind aber auch technisch perfekt und naturalistisch gemalte Porträts von Nuria Martin Luengo, und verfremdete, mit absurden Elementen versehene Köpfe. Peter Köllerers Fotoserie "Namen" zeigt tönerne Objekte mit Stacheln und Löchern und Ausbuchtungen: Diese Bilder sind Charakterporträts im überspitzten Sinn. Jeder Stachel, jede Beule ist ein individuelles Merkmal des Gesichts. Gesichter aus breiten Farbstrichen, die nur durch Hüte oder Schirmkappen als solche erkennbar sind, hat Henriette Grahnert gemalt. Außerdem zu sehen sind aus grafischen Elementen zusammengesetzte, farbkräftige Ölkreide-Gesichter von Christoph Ruckhäberle, maskenhafte Keramikobjekte von Helmut Stadlmann, übermalte Fotografien von Arnulf Rainer, Fotografien von Rudolf Schwarzkogler und Erwin Wurm, Bleistiftzeichnungen von Hauenschild/Ritter und Objekte von Kowanz/Graf und Michael Haas.

In bewährter Manier ist der Ausstellungsraum mit Stellwänden und Metallstreben gestaltet. Die Bilder sind somit im Raum verteilt, und die Ausstellung wird zum Parcours von klassischen Porträts bis zu minimalistisch angedeuteten Gesichtern.

Ausstellung: "Köpfe"; bis 11.8., Mi bis Sa 15 – 19 Uhr, Galerie der Stadt Wels, Medienkulturhaus, Pollheimerstraße 17, 4600 Wels

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at