Birgit Minichmayr singt Shakespeare: Wut, Trauer und Weltenklage in jazzigem Gewand

„Mit höherer Gewalt verbinde ich auch Shakespeare“, sagt Birgit Minichmayr zur Begrüßung und zitiert einen Satz aus „Hamlet“: „Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit euch träumen lässt.“ Die aus Pasching stammende Burgschauspielerin holte am Dienstag jenes Gastspiel im so gut wie ausverkauften Linzer Schauspielhaus nach, das am Ende des Theaterfestes „Viel Lärm um Liebe“ im September geplant gewesen wäre.