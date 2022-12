Kultur-Tipps für Weihnachten: Was das Christkind unter den Baum legt

Im Winter ist Gesundes aus heimischem Anbau rar, dann landen häufiger exotische Früchte im Einkaufskorb. Der Verein für Konsumenteninformation hat Kaki, Mango und Co auf Pestizide testen lassen. Von 28 "Exoten" waren nur in den Bioprodukten keine Pestizide nachweisbar. Das Ergebnis bei konventionell angebautem Obst macht hingegen wenig Appetit. In 13 Proben fanden sich Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.