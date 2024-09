„Bildung stand ja in Österreich noch nie an erster Stelle“

„Favoriten“ startet am Donnerstag im Kino und hat 29 Stars – die Kinder und ihre Lehrerin.

28 Kinder begleitete die Regisseurin Ruth Beckermann für ihren Kino-Dokumentarfilm „Favoriten“ – von der zweiten bis zur vierten Volksschulklasse, vom siebten bis zum zehnten Lebensjahr. Titelgebend war am Ende nicht mehr nur der Drehort: der 10. Bezirk Favoriten, der der bevölkerungsreichste in Wien ist und in dem für 40 Prozent der Menschen Deutsch nicht Muttersprache ist. Für Beckermann waren längst die Schüler und Schülerinnen ihre Favoriten geworden.