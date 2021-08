Bildgewaltig

Weltberühmt wurde McCurry mit einem Foto, das er 1985 in einem Flüchtlingslager in Pakistan aufnahm. Es zeigt ein afghanisches Mädchen und ist mittlerweile das weltweit am öftesten publizierte Foto einer Privatperson. Die Ausstellung, die das Atelier Christian Jungwirth organisierte, zeigt 126 Fotos des Magnum-Fotografen in einer Größe von bis zu vier mal sechs Metern.