Bilderbuch touren durch die USA und präsentieren neuen Song

Bevor "Bilderbuch" heute in der Doug Fir Lounge in Portland auftreten, hat das Kremsmünsterer Pop-Quartett mit "Zwischen deiner und meiner Welt" gestern einen neuen Song präsentiert.

"Es geht in dem Lied um eine Long-Distance-Relationship und wir touren gerade durch die USA, da passt der Song gut rein", sagt Frontmann Maurice Ernst. Der Song unterstreicht den einschlägigen Bilderbuch-Sound und hat somit Hitpotenzial.

Backstage-Ehrfurcht

Die US-Tour der Band entwickelt sich indessen prächtig. Nach Auftritten in Clubs in Washington, Boston, Chicago und Seattle führt der Konzertreigen nun nach San Francisco, Los Angeles ("Fonda Theatre") und Austin, wo die 14 Gigs im Empire abgeschlossen werden. Die Reaktionen auf die Bilderbuch-Show sind dem Vernehmen nach großartig. Wenn man backstage die Sticker von den Rolling Stones und den Red Hot Chili Peppers sieht – wie etwa im "9:30 Club" in Washington –, werden selbst die sonst so ultracoolen Kremsmünsterer ehrfürchtig.

Nach der Rückkehr wartet die Veröffentlichung des siebten Studioalbums "Gelb ist das Feld" am 25. März auf die Band. Am 8. April startet dann die Tour dazu in der Hamburger Elbphilharmonie, Stationen sind am 21. April das Große Festspielhaus in Salzburg und das Heimspiel tags darauf im Brucknerhaus. (att)