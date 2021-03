Ein Anagramm, versteckter Code oder Fantasiesprache? Groß war die Verwirrung, als Bilderbuch den Titel ihrer heute erscheinenden neuen Single "Nahuel Huapi" (plus die B-Seite "Daydrinking") auf Instagram posteten. Des Rätsels Lösung: Der exotisch anmutende Begriff bezeichnet einen Nationalpark in Nordpatagonien und bedeutet übersetzt "Insel des Jaguars". Wer glaubt, dass sich die "Amadeus"-Gewinner aus Kremsmünster der Raubtierbeobachtung in Argentinien hingeben, liegt aber falsch.