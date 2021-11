Lange war’s still um Bilderbuch. Im März gab’s zwei neue Songs, die Single "Nahuel Huapi" und die dazugehörige B-Seite "Daydrinking", ansonsten war es aber ruhig um das gefeierte Pop-Quartett aus Kremsmünster. Verdächtig ruhig. Jetzt ist das Rätsel um die Funkstille gelöst. Die Amadeus-Gewinner um Sänger und Frontmann Maurice Ernst waren nämlich brav im Studio und haben eifrig an neuen Stücken gebastelt. Das Resultat trägt den schönen Titel "Gelb ist das Feld" und wird am 25.