Der in Schärding geborene Kunsthistoriker Hans-Peter Wipplinger leitet seit sieben Jahren das Leopold Museum. Erstmals in seiner 30-jährigen Karriere als Ausstellungsmacher präsentiert er nun in Wien eine große Schau über den großen Zeichner, Illustrator und Autor Alfred Kubin. Mit den OÖN sprach der 54-Jährige über seinen persönlichen Zugang zu diesem im Schloss Zwickledt lebenden Künstler – und wie bei Kubin Leben und Werk miteinander verschmolzen.