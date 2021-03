Bild-Chefredakteur Reichelt bis auf weiteres freigestellt

Der Medienkonzern Axel Springer teilte dazu mit: "Um eine ungestörte Aufklärung sicherzustellen und die Arbeit der Redaktion nicht weiter zu belasten, hat er den Vorstand darum gebeten, bis zur Klärung der Vorwürfe von seinen Funktionen freigestellt zu werden."

Reichelt (40), der Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen und Sprecher der "Bild"-Geschäftsführung ist, weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Konkret soll es um mehrere Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gehen, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel schrieb.

In der Zwischenzeit übernimmt die Chefredakteurin von "Bild am Sonntag", Alexandra Würzbach, die Redaktionsleitung. In einer internen Nachricht und an Kollegen schrieb Reichelt, "Bild" und die Menschen bei "Bild" seien sein Leben. "Ich habe immer alles dafür getan, dass es Bild, dass es uns gut geht und das tue ich auch heute, auch wenn es mir unendlich schwerfällt."