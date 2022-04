Bienenrettungs-Projekt für 1200 Hektar neue Blumenwiesen

Prominente Botschafter sollen europaweit ein Projekt zur Bienenrettung unterstützen, das im Vorjahr in Österreich gestartet ist und jetzt auch in Deutschland anläuft: 1200 Hektar neue Blumenwiesen in Obstkulturen sollen den Bienen mehr ganzjähriges Nahrungsangebot sichern. Die Aktion geht vom heimischen Obst- und Gemüseproduzenten Frutura aus und wird im Rahmen des "Green Deal" vom EU-Parlament unterstützt.

"Mit dem BioBienenApfel wollen wir regionale Produzenten dazu einladen, neue Lebensräume zu schaffen", sagt Frutura-Chefin Katrin Hohensinner: In Oberösterreich hätten bereits mehrere Gemeinden eine Partnerschaft mit dem Projekt abgeschlossen, Kooperationen mit Apfelproduzenten sollten folgen.

"Der Schutz der Natur fängt bei jedem Einzelnen von uns an, hier können wir etwas beitragen", rief Andreas Gabalier bei der Projektvorstellung in München zum Mitmachen auf. "Wir ziehen Kräuter, Obst und Gemüse im Garten hinter dem Restaurant und haben 15 Bienenstöcke", berichtete Starkoch Andreas Döllerer: Ihm sei wichtig, die Vielfalt der Natur den nachfolgenden Generationen zu erhalten. Die BioBienenApfel-Produkte wie Apfelchips oder -spalten aus dem Projekt werden über den heimischen Handel vermarktet.