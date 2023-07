Bibiana Beglau: "In diesem Fall wäre die Waffe in der Hand vermutlich legitim"

Die Gruppe der Souveränisten will unter Anführer "Hans" (Bibiana Beglau) die deutsche Regierung stürzen. In sechs 15-minütigen Folgen treibt die ZDF-Serie in Schwarz-Weiß diese Revolution auf die satirische Spitze. Im OÖN-Interview spricht die unter anderem mit Grimme-Preis, Faust-Theaterpreis und Darsteller-Preis der Berlinale ausgezeichnete Burgtheater-Schauspielerin über ihr Protest-Verhalten, welche Zustände Gewalt rechtfertigen würden und die Rolle der Kunst in gesellschaftspolitischen