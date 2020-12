Beziehungsprobleme, Racheengel und eine Hommage an die Oma

Knapp fünf Monate nachdem Taylor Swift "Folklore" veröffentlichte – ihr für fünf Grammys nominiertes Quarantäne-Album, auf dem sich der US-Popstar als Indie-Folksängerin neu erfand –, legt die 30-Jährige jetzt mit "Evermore" nach. Nur wenige Stunden vor der digitalen Veröffentlichung angekündigt, setzt das "Schwesteralbum" den eingeschlagenen musikalischen Weg fort. "Wir konnten einfach nicht aufhören, Lieder zu schreiben", so die Singer-Songwriterin. Gemeint mit "wir" sind neben Swift auch The-National-Gitarrist Aaron Dessner und Justin Vernon, Kopf und Mastermind von Bon Iver.

Das Resultat? Eine großartige, extrem homogene Platte, die akustische Gitarren mit zarten Pianoklängen und verträumter Electronica vermählt. Dass Frau Swift ein Händchen für in Ohrwurmform gegossene Charakterstudien besitzt, ist hinlänglich bekannt, auf "Evermore" demonstriert sie dies aber wieder höchst eindrucksvoll. So erzählt das melancholische "Tis The Damn Season" die Geschichte zweier Ex-Verliebter, die sich über die Weihnachtsfeiertage wiedersehen, obwohl beide ahnen, dass ihre Liebe danach keine Zukunft hat. Sowohl "Champagne Problems" als auch "Tolerate It" sezieren mit Liebe zum Detail Beziehungsprobleme: einmal mit augenzwinkernder Ironie, einmal mit herzzerreißender Verzweiflung. Spaßiger geht’s bei der Country-Nummer "No Body, No Crime" zu, bei der sich Taylor als mörderischer Racheengel inszeniert, der einen Killer mit seinen eigenen Waffen schlägt – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf ihre Nashville-Wurzeln besinnt sich Swift in der rustikalen Ballade "Cowboy Like Me", bei der Marcus Mumford den Harmoniegesang beisteuert, sowie in "Dorothea", bei der die Protagonistin aus "Tis The Damn Season" wieder auftaucht. Wunderbar auch "Marjorie", eine seelenvolle Hommage an Swifts Großmutter. Zwei Alben, zwei Volltreffer – Taylor Swift hat den Lockdown sinnvoll genutzt.

