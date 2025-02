Beyoncé wurde zum Superstar der Grammys

Beyonce bei der Grammy-Gala in los Angeles

Auf den ersten Blick klingt Beyoncés Abschneiden bei den wichtigsten Musikpreisen der Welt, die in der Nacht auf gestern in Los Angeles vergeben wurden, nicht berauschend. Elf Mal war die 43-Jährige nominiert, drei Mal nahm sie die Trophäe mit nach Hause. Doch auf die Summe kommt’s bei Beyoncé schon lange nicht mehr an. Sie war schon bisher mit 32 Trophäen Rekordhalterin.