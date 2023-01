Bewegtbild zwischen "Barbie" und Atombombe

DiCaprio in "Killers of the Flower Moon"

Dieser Winter meint es gut mit dem Kino. Erstmals seit 2020 wird ihm die Pandemie wohl nicht den Garaus machen. So verdichtet sich das Geschehen fast "wie davor" Richtung Golden Globes (11. Jänner) und Oscar-Gala (12. März) zur audiovisuellen Großoffensive. Im Rennen um die wichtigsten Filmpreise wird wohl auch Steven Spielberg mit seinem teils autobiografisch inspirierten Werk "The Fabelmans" mit Michelle Williams ("Manchester by the Sea") kräftig mitmischen (Kinostart: 9. März). "Empire of