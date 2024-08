Besucherrekord in Freistadt: Ein Filmfestival, bei dem die ganze Welt zu Hause ist

Oft sind es winzige Dinge, die unversehens zu Großem werden. Beim Festival „Der neue Heimatfilm“ (HFF), das am heutigen Sonntag (25. August) an seinem fünften Tag ins Finale geht, erledigten dies Stecknadeln mit roten Köpfchen. Jeder Gast konnte seinen Heimatort mit einer solchen auf einer Österreichkarte verewigen. Abgesehen davon, dass man daran erkannte, dass wohl die halbe Wiener Filmbranche in Freistadt war, wurden bald die Grenzen gesprengt.