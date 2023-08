Besucherrekord auf Clam: 80.000 Fans bei 10 Konzerten

80.000 Musikfans sahen die zehn Konzerte auf der Meierhofwiese. Gleich sechs Gigs waren mit 9000 Besuchern ausverkauft: Volbeat (binnen zwei Stunden), OneRepublic, Hollywood Vampires, Bilderbuch und am Samstag Pizzera und Jaus. Die "Neuen" waren vom Areal unterhalb der Burg Clam sehr amused: "Da fehlen mir jetzt echt die Worte. Clam gehört zu den Top fünf Orten für Freiluftkonzerte", fand Ryan Tedder, Hitschreiber von OneRepublic.

OneRepublic mit Frontman Ryan Tedder feuerten am 8. Juli einen Hit-Storm vor 9000 Besuchern ab. Bild: Wolfgang Simlinger

Bestens gelaunt gab sich auch US-Superstar Lionel Richie, der am 25. Juni den Konzertsommer begonnen hatte. Nach einem Erfrischungsschluck hatte er die Lacher auf seiner Seite: "Oida", sagte der umgängliche 74-Jährige mit verzogenem Gesicht.

Lionel Richie 7000 Fans sangen am 25. Juni mit dem US-Superstar „Hello“ und „Endless Love“. Bild: Gerhard Drindorfer

Eine große Show zogen auch Bilderbuch ab. "Maurice Ernst könnte der österreichische Freddie Mercury werden", war Michael Ehrenbrandtner von Performance und Show der oberösterreichischen Band beeindruckt. Der Besucherrekord freut den 60-Jährigen über alle Maßen, wiewohl er weiß, "dass die Latte zwar hoch liegt, wenn man solche Superstars verpflichtet. Aber unsere Qualität spricht sich halt herum. Viele Stars sehen ihre Auftritte bei uns nicht als Arbeit, sondern als Urlaub."

Bilderbuch Maurice Ernst & Co versetzten am 29. Juli 9000 Fans in Ekstase. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Alles andere als Urlaub ist die Konzertsaison für die Crew: Rund 400 Menschen arbeiten pro Konzert und garantieren so einen reibungslosen Ablauf. So wurde vor dem Konzert von Pizzera und Jaus am Samstag aufgrund der vorhergesagten Regenfälle die Meierhofwiese mit einer Plane abgedeckt. Das Konzert fand plangemäß statt. Ehrenbrandtner: "Tausend Dank an alle Helfer."

Clam Rock 6800 schwelgten mit Manfred Mann und Co in musikalischen Reminiszenzen. Bild: Gerhard Drindorfer

Status Quo, Canned Heat und Ten Years After sind bereits für Clam Rock 2024 fixiert. Karten auf clamlive.at.

Simply Red Einfach genial, was Mick Hucknall und Band am 30. Juli vor 9000 Besuchern ablieferten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Jack Johnson Der Ex-Profisurfer lullt jetzt mit Gitarre und Stimme ein. 6200 Fans lauschten am 30. Juni. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hollywood Vampires Alice Cooper, Joe Perry & Johnny Depp schockten und rockten vor 9000 Fans am 1.7. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hubert von Goisern Er sang „Weit, weit weg“ und war am 28. Juli 6000 Fans doch so nah. Bild: © Wolfgang Stecher

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder