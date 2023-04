Bestimmung zur Gegendarstellung wurde aufgehoben

Anlass war ein Antrag der Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Sie hatte sich gegen Angaben in der Zeitung "Österreich" und dessen Online-Portal, die die Kosten für Kontrollen des Rauchverbots in Lokalen betrafen, zur Wehr gesetzt. Erstinstanzlich setzte sie eine Gegendarstellung durch. Ein Berufungsgericht entschied jedoch, dass diese zu Unrecht geschaltet wurde. Sima hätte u.a. für die Veröffentlichung des Berufungsurteils in den betreffenden Medien etwa 236.000 Euro an Einschaltungsentgelt zahlen müssen.

Nun entschied der VfGH: Eine Person, "die zur Wahrung ihres guten Rufes das (...) Recht auf eine Gegendarstellung – die sich später als unrechtmäßig erweisen kann – nutzt", gehe damit ein "nicht eingrenzbares finanzielles Risiko ein", hieß es gestern in einer Mitteilung. Der Gesetzgeber muss den Passus bis 30. Juni 2024 neu regeln.

