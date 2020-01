"Was ist ein Künstler? Ein Provinzieller, der sich letztlich zwischen Realität und Traum wiederfindet", sagte Federico Fellini, den man nicht nur in seiner Heimat Italien einen "Giganten des Kinos" nennt. Zu einem "Maestro" wurde der Sohn einer Hausfrau und eines Händlers von Likör und Süßwaren auch gerade deshalb, weil er sich an diesem Dilemma abarbeitete – zwischen kleinbürgerlichem Alltag und unmöglicher Vision. Sein Ringen nach Freiheit, seine Flucht