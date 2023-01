Berliner Staatsoper: Barenboim tritt ab

"Leider hat sich mein Gesundheitszustand im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert. Ich kann die Leistung nicht mehr erbringen, die zu Recht von einem Generalmusikdirektor verlangt wird", war gestern in einer Stellungnahme von Daniel Barenboim zu lesen. "Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich zum 31. Januar 2023 diese Tätigkeit aufgebe." Er bitte den Berliner Kultursenator Klaus Lederer um Auflösung des Vertrages. Dieser zeigte sich "überzeugt, dass Daniel Barenboim die richtige Entscheidung getroffen hat". Sie stelle das Wohl der Staatsoper und der Staatskapelle in den Vordergrund, dies verdiene größten Respekt. Barenboim war erst zum Jahreswechsel ans Pult zurückgekehrt. Er dirigierte am vergangenen Samstag Beethovens neunte Sinfonie.

Im Herbst hatte Barenboim publik gemacht, dass er an einer schweren neurologischen Erkrankung leide. In jüngster Zeit war er öfter ausgefallen. Im Februar wurde er an der Wirbelsäule operiert.

