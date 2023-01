Berliner kehren 2026 nach Salzburg zurück

Das Konzept von Intendant Nikolaus Bachler (Bild) der jährlich wechselnden Orchester bleibt somit nur ein Zwischenspiel. 2023 ist das Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons zu Gast.

Herbert von Karajan hatte das Festival 1967 auch als Schallplatten-Werbeveranstaltung für "seine" Berliner gegründet. Nach dessen Tod im Jahr 1989 blieb das Orchester in Salzburg, bis es 2011 zum Bruch und zum Wechsel der Berliner Philharmoniker nach Baden-Baden kam. Der Ärger in Salzburg war groß, mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann war bald Ersatz gefunden – Thielemann wurde zudem künstlerischer Festival-Leiter. Bachlers Bestellung führte 2020 zu einem Streit mit Thielemann. Die Festival-Gesellschafter (Land/Stadt Salzburg, Salzburger Tourismus, Karajan-Stiftung und Förderer) griffen durch und kündigten den Vertrag mit der Staatskapelle und Thielemann nach 2022. Nun freut sich Bachler, "dass es gelungen ist, das Gründungsorchester wieder an dieses ganz besondere Festival binden zu können".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper