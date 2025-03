Berichte: US-Sängerin Angie Stone bei Unfall gestorben

Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Agentin von Stone. Das Unglück passierte, als Stone ("Wish I Didn't Miss You") nach einem Auftritt im südlichen US-Bundesstaat Alabama in der Nacht auf Samstag zu einem Basketballturnier in der Stadt Baltimore fuhr, wie der Lokalsender WSFA berichtete.

Nach Darstellung des Rappers Rahiem auf Instagram war Stone in einem Kleinbus unterwegs und war das einzige Todesopfer unter den neun Insassen. Es gab zunächst keine öffentlichen Angaben, wie es zu dem Unfall gekommen war. Stones Tochter Ladi Diamond schrieb auf Facebook: "Meine Mama ist nicht mehr da" und fügte zahlreiche weinende Emojis hinzu.

Letzter Auftritt "phänomenal"

Stone stammte aus Columbia im Bundesstaat South Carolina. Ab Ende der 1970er Jahre war sie Mitglied des Hip-Hop-Trios The Sequence, einer der ersten Frauengruppen des Genres. Später feierte sie als Vertreterin der Musikrichtung Neo Soul einige Solo-Erfolge - die "New York Times" nannte sie im Jahr 2001 die "neue Königin des Soul". Stone wurde dreimal für den US-Musikpreis Grammy nominiert (2003, 2004, 2008). Ihr letztes Album veröffentlichte sie 2023. Die R&B-Sängerin arbeitete auch als Schauspielerin und war an mehreren Reality-Shows beteiligt.

Stones letztes Konzert fand laut WSFA beim Grand Marshal's Ball statt, einer Veranstaltung zum Karneval in der Stadt Mobile. Ihr Auftritt sei "phänomenal" gewesen, schrieben die Veranstalter bei Instagram. "Ihr Talent zog alle Anwesenden in ihren Bann, und ihre Anwesenheit verlieh der Veranstaltung eine besondere Note", hieß es. "Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass es das letzte Mal sein würde, dass wir die Ehre haben würden, sie auftreten zu sehen."

