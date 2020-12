Berauscht von Van Goghs Leuchtkraft

Vincent van Goghs berühmte "Mandelblüten" (1890) wachsen über die 30 Meter langen und acht Meter hohen Wände. Seine "Zwei Krebse" setzen sich in Bewegung, Pinselstriche wirbeln durch die Luft, die "Fischerboote auf dem Meer" schaukeln und auf dem "Weizenfeld mit Raben" heben die Vögel ab, um über den wogenden Ähren zu tanzen. Alles strahlt, alles leuchtet in der gestern in der Linzer Tabakfabrik eröffneten Ausstellung "Van Gogh – The Immersive Experience" (bis 14. Februar).

35 Beamer verwandeln die rund 500 wichtigsten Arbeiten des Erneuerers der Malerei in Lichtinstallationen, in denen die Besucher zu Mitwirkenden in Van Goghs Wunderwelt werden. Die Ausdruckskraft der Gemälde und ein niemals aufdringlicher Klangteppich – der einmal an Antonio Vivaldi, dann wieder an Erik Satie erinnert – verschmelzen während der 40-minütigen Installation zu einer Atmosphäre, die sich in der von Corona zur Enthaltsamkeit verdonnerten Wirklichkeit wie ein Streicheln der Seele anfühlt.

Tabakfabrik-Chef Chris Müller, Sandra Bodner (Bodner Gruppe), Bürgermeister Klaus Luger, Ausstellungsproduzent Oliver Forster (v.l.) Bild: Volker Weihbold

Die Kunst in 3D

"Skizzieren ist wie Samen pflanzen, um Gemälde wachsen zu lassen", schimmert als Zitat van Goghs an den Wänden. Und tatsächlich enthüllt sich Strich um Strich die Arbeitsweise Vincent van Goghs (1853-1890) in Form von digitalen wie analogen 3D-Animationen (etwa am Beispiel von "Die Kurtisane"). Die Illusion verschwindet so schnell wie sie gekommen ist. Die Reise führt weiter in die Provence, Sonnenblumen wachsen an den Wänden, Schwertlilien erblühen, ehe sie von funkelnden Sternen abgelöst werden, und die Besucher haben längst nicht mehr den mit Teppich ausgelegten Tabakfabrik-Boden unter ihren Füßen, sondern dort baut sich das projizierte Konterfei des Künstlers auf.

Es ist die letzte Schau der Tabakfabrik, ehe 2021 der Bau des gewaltigen Quadrill-Projekts der Bodner Gruppe (Vier-Gebäude-Komplex samt Hochhaus mit 109 Meter) startet. Die Flexibilität des Bauunternehmens hat die coronabedingte Verschiebung der Schau erst ermöglicht. Auch deshalb wirken an diesem Eröffnungstag alle erleichtert. "Es waren Wochen von Hoffen und Zittern, ob wir überhaupt eröffnen können", sagt Ausstellungs-Produzent Oliver Forster. Und Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist überzeugt davon, dass diese Ausstellung jenen Magnetismus entwickelt, "um viele Menschen aus Linz und Oberösterreich zu begeistern".

Eine Stärke der Ausstellung ist, dass sie sich nicht nur an jene wendet, die sich kunsthistorisch vertiefen möchten. Sondern sie ermöglicht ein Erlebnis für die ganze Familie: Mit zuverlässig desinfizierten Virtual-Reality-Brillen kann man sich – angeleitet von der fiktiven Stimme Van Goghs – auf die Reise durch das Lebens des Künstlers machen. In einem eigens installierten Atelier besteht die Möglichkeit, Van Goghs Strich nachzuahmen. Außerdem wird unter allen Besuchern ein Besuch des Van-Gogh-Museums in Amsterdam verlost. Die Tabakfabrik ist die Startrampe zu einer berauschenden Reise.

Schulaktion: Zeichnet oder malt euren Van Gogh

Eine Schulklasse mit Lehrerbegleitung hat die Chance, ab Öffnung der Schau einen Ausflug samt Busanreise und Gratiseintritt zu „Van Gogh – The Immersive Experience“ in der Linzer Tabakfabrik zu gewinnen.

So seid ihr dabei: Malt, zeichnet oder gestaltet digital eines der Van-Gogh-Gemälde. Schickt eure Werke per Post an die Kulturredaktion der OÖN (Promenade 23, 4020 Linz), eine Jury ermittelt die Siegerin/den Sieger, und die ganze Klasse wird zur Ausstellung eingeladen. Einsendeschluss: 23. 12. (Poststempel)

Weihnachtsgeschenk, Karten: „Van Gogh – The Immersive Experience“, bis 14. Februar (Di-So 10-18 Uhr, Sa bis 22 Uhr) in der Tabakfabrik Linz. Zu den Tageskarten sind Flexitickets aufgelegt, mit denen der Besuch an jedem Tag der Ausstellung möglich ist. Darüber hinaus gibt es 20% OÖNcard-Rabatt (im Vorverkauf) für einen Besuch bis 31. Jänner, auch auf Flexi- und Geschenktickets. Rabatte nur unter Tel: 0732/7805-805, direkt bei den OÖN in Linz, Wels, Ried und unter:

www.nachrichten.at/ticket

Van Goghs unserer jungen Leser

Lehrerin Melitta Fröschl von der Musik-MS Saxen und ihre Kollegin Gabriela Haba von der Kopernikusschule in Steyr haben aus der OÖN-Aktion ein Klassenprojekt gestaltet. Felix Sturm aus Traun hat die Sache selbst in die Hand genommen.

Van Goghs gesamten Kosmos hat die 3. Klasse der Musik-MS in Saxen gezeichnet und gemalt.

Vincent mit Maske von Schülerinnen und Schülern der 4a der MS Kopernikus in Steyr

Felix Sturm (11 Jahre) vom BRG Traun hat uns diesen Ölkreide-Van-Gogh geschickt.

