Benjamin Swiczinsky schaffte das, wovon viele Filmemacher ein Leben lang träumen: Mit seinen Trickfilmen kam er gleich zwei Mal auf die Auswahlliste für den Oscar. So fand sich der Film "The Zolle Suite", in dem er ein Stück aus der Oper "Zolle" von Du Yun für die Oper in Los Angeles visualisierte, auf der Longlist für den Animations-Oscar 2022.